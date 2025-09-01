◆米大リーグドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが８月最終戦をサヨナラ勝ちで飾り、連敗を「２」で止めた。４―４の９回に代打・スミスがサヨナラ弾を放った。同地区２位のパドレスが敗れたためゲーム差「２」に広がり、地区優勝へのマジックは２つ減って「２３」となった。８月は途中で４連敗もあったが、１５勝１３敗で乗り切った。「１番