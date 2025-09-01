1日（月）9月のスタートも猛烈な暑さになるでしょう。北日本では大雨に警戒してください。【1日（月）の天気】低気圧や前線が北海道に近づくため、北海道北部ではすでに雨が降り始めています。日中は雨の範囲が広がり、午後は東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです。●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）北海道120ミリ東北100ミリ深夜の大