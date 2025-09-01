「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースのタナー・スコット投手が八回に同点３ランを浴び、山本由伸投手の１２勝目が消滅した。山本の後を受けてマウンドに上がったスコット。簡単に２死を奪ったが、ここから連打を浴びて一、二塁のピンチを招くと、キャロルに左中間へ同点３ランを被弾した。本拠地は悲鳴に包まれ、マウンドのスコットはぼうぜん。捕手のラッシングも表情が固まり、