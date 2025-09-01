中東イエメンの武装組織フーシ派が国連機関の事務所を襲撃し、職員少なくとも11人を拘束したとAP通信が報じました。AP通信は1日、フーシ派がイエメンの首都サヌアにある複数の国連機関を襲撃したと報じました。襲撃にあったのはWFP=世界食糧計画やWHO=世界保健機関などの事務所で、あわせて11人の職員が拘束されたということです。イエメンでは28日、サヌアでイスラエル軍による空爆があり、フーシ派の複数の幹部が死亡していて、