今日1日は北海道や東北北部を中心に雨が降るでしょう。局地的に非常に激しい雨が降りそうです。東北南部、関東から九州は午前中は晴れるものの、午後は天気が急変して所々で雨雲が発達するでしょう。ただ、都心など平野部は今日1日も雨が降らない状態が続きそうです。北海道や東北北部は曇りや雨非常に激しい雨や雷雨今日1日は、沿海州の低気圧から前線が延び、北日本を通過するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空