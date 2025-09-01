[8.31 エールディビジ第4節 スパルタ・ロッテルダム 0-4 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは8月31日に第4節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、MF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムと対戦し、4-0で勝利した。2ゴールを決めた上田は後半31分まで出場し、渡辺はフル出場。負傷中の三戸はメンバー外となった。前半29分に先制したフェイエノールトは、上田がさらに勢いを加速させる。