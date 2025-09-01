【中国】 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:45 予想49.7前回49.5（RatingDog製造業PMI) 【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00 予想0.2%前回0.6%（前月比) 予想2.7%前回2.4%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:30 予想47.3前回47.3（製造業PMI（購買担当者指数）) 【スイス】 小売売上高（7月）15:30 予想N/A前回