NZ首相NZ中銀新総裁を数週間以内に任命する予定 ラクソン首相は数週間以内にNZ中銀の新しい総裁を任命する予定だと明かした。候補者は数名おり、現在選考プロセスを進めているところだ。 今年3月にNZ中銀のオア総裁が任期満了を待たず突然辞任、その後ホークスビー副総裁が暫定的に総裁に就いた。