両国国技館日本相撲協会は1日、大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）の番付を発表し、21歳の安青錦がウクライナ出身初の三役となる新小結に昇進した。初土俵から所要12場所の新三役は、年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）では朝青龍らの14場所を抜き最速。安青錦は、元関脇安美錦の安治川親方が2022年12月の独立後に育てた初の三役力士。日大出身で28歳の日翔志が新入幕を果たした。横綱は2場所目の大の