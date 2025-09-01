財務相の自宅が襲撃されるなど、インドネシア各地で激化する反政府デモを受け、プラボウォ大統領は反発を招いている議員手当を廃止すると発表しました。【映像】激化する反政府デモの様子8月31日、プラボウォ大統領は「議員手当の一部を廃止することで各党合意した」と発表し、事態の収拾を図りました。暴徒化するデモについては「重大な法律違反だ」と警告し、厳重に対処するとしています。8月25日から始まったデモは当初、