■MLBドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に今季26度目の先発、7回、98球を投げて、被安打4、奪三振10、四死球0、失点1（自責点1）。この試合ではイニングの先頭打者を1度も許さず、無四球と安定したピッチング、コースを丁寧に付く投球で今季3度目の2桁奪三振、最多タイの10個の三振を奪い、12勝目の権利を手に降板した。前回