意中の相手とバラバラのまま最終告白を迎えてしまった中山美穂似の美人ギャルがサプライズな展開に驚愕！お姫様抱っこをされキスをする姿に「超最高じゃん」「素敵」と祝福の声が飛び交った。【映像】中山美穂似の美人ギャルがお姫様抱っこされキスする瞬間常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャ