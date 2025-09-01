W杯に向けて米国へ遠征来年6月に開幕するサッカーW杯で上位進出を狙う日本代表は、9月上旬に米国に遠征。メキシコ、米国と強化試合を行う。最大の目的は強豪国との対戦を通じてチーム強化を図ることだ。アジア最終予選では7勝2分1敗と圧倒的な強さを見せた日本代表。10試合で30ゴールという得点力は圧巻だったが、それが世界のトップに通用するとは限らない。たとえば、アジア予選でも豪州相手の2試合は1分1敗。しかも、得点はオウ