Netflixドラマシリーズ『エマ』は、韓国の官能映画『愛麻夫人』の創作過程をモチーフに、華やかな映画業界の裏に隠された女優たちの現実をコメディを交えて描いた意欲作だ。『愛麻夫人』は、1982年の大ヒット作で、シリーズで13作まで制作された韓国の成人映画の代表作だという。 参考：『全裸監督』とは一線を画す韓国のNetflixオリジナルドラマシリーズ『エマ』の意義深さ 演出と脚本を務めたの