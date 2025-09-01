【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C 5ー0 ファジアーノ岡山（8月30日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】DF2人を背負いながらの衝撃反転ゴラッソ京都サンガF.Cに所属するFWラファエル・エリアスのゴラッソがSNSで話題となった。J1リーグ第28節で京都とファジアーノ岡山が対戦。その30分のことだ。エリアスはFW原大智のパスをペナルティーエリアで受けると、岡山のDF阿部海大を背負ってキープ。お尻を使いながら間合いを