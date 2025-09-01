8月30日、横浜市の交差点であった死亡ひき逃げ事件で、警察はタクシーを運転していた男を逮捕しました。【映像】事件現場の様子鳥居弘則容疑者（60）は8月30日未明、タクシーを運転し、横浜市金沢区の交差点で濱本照夫さん（85）と衝突したにもかかわらず、そのまま逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、濱本さんはこの数秒後に交差点に入ってきた乗用車にもはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警