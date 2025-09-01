10月8日よりテレ東系で放送がスタートする鈴木愛理主演ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』にFANTASTICSの八木勇征が出演することが発表された。 参考：鈴木愛理主演ドラマ『推しが上司になりまして』第2弾放送決定相手役は年下の新キャスト 2023年10月期にテレ東系で放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。本作では、原作の「推しが上司になる」というテー