元乃木坂46で俳優の山下美月が、10月スタートのドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）で海技職員役を演じるため、一級船舶免許を取得したことが報じられた。俳優の中には、山下のように作品のリアリティを追求するため、さまざまな資格、免許、ライセンスを取得した逸材が少なくない。今回は、そうした役柄をきっかけに「資格・免許を取得した俳優」を振り返りたい。【写真】役柄をきっかけに“意外な資格”持ってる人気俳優