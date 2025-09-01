タレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCo（54）が1日までに自身のインスタグラムを更新。「レジェンド」との2ショットを公開した。LiLiCoは「レジェンド！」としジャッキー・チェンとの笑顔の2ショットを公開。「以前ジャッキーさんのオフィスにも行かせていただきわたしを見た瞬間に”When are coming to Beijing?”とまた誘われた今すぐにでも行きたい！」と興奮ぎみにつづった。フォロワーからは「スゴイツーショッ