橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、Stray Kidsによる主題歌「Parade」にのせ、恐怖と青春が交錯する主題歌スペシャルPVが解禁された。【動画】“超刺激的ホラー×Stray Kids”で心拍数爆上げ！『カラダ探し THE LAST NIGHT』挿入歌スペシャルPV本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。今回解禁された主題歌スペシャルPVは、3年前に公開され