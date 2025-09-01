ＩＧＲいわて銀河鉄道（盛岡市）は１日から、削るまで行き先がわからないスクラッチ式の乗車券「ＩＧＲでＧＯ！でたとこきっぷ」を５００枚限定で販売する。８月下旬に同社がＸ（旧ツイッター）で発売を告知したところ、ＳＮＳを中心に話題となり、普段の１０倍近いインプレッション（閲覧数）を稼いだ。乗車券は１枚１０００円。利用区間は盛岡駅から削って出た駅までで、渋民、いわて沼宮内、奥中山高原、目時（青森県）の