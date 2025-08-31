「糖尿病」は、食生活と深く関わっています。血糖値を安定させる食べ物を知り、日々の食事を見直すことで糖尿病を防ぐことは可能です。では、一体どんな食べ物を摂るべきか、あるいは避けるべきでしょうか。「立川パークスクリニック」の久住先生に解説していただきました。 監修医師：久住 英二（立川パークスクリニック） 新潟大学医学部医学科卒業。その後、虎の門病院血液内科勤務。2024年、「立川パー