― ダウは92ドル安と4日ぶりに反落、AI需要の先行き懸念からハイテク株を中心に売り優勢 ― ＮＹダウ 45544.88 ( -92.02 ) Ｓ＆Ｐ500 6460.26 ( -41.60 ) ＮＡＳＤＡＱ 21455.55 ( -249.61 ) 米10年債利回り4.229 ( +0.024 ) ＮＹ(WTI)原油 64.01 ( -0.59 ) ＮＹ金 3516.1 ( +41.8 ) ＶＩＸ指数15.36 ( +0.93 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42080 ( -610 )