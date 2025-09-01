埼玉・熊谷市の利根川に慶応大学のものとみられるグライダーが墜落し、操縦していた学生とみられる20代くらいの女性が死亡した。31日正午ごろ、埼玉・熊谷市で「グライダーが利根川内に墜落した」と目撃者から通報があった。グライダーは慶応大学所有の機体とみられ、操縦していた学生とみられる20代くらいの女性が死亡した。現場付近では大学生によるグライダーの競技大会が開かれていて、墜落したグライダーは午前11時40分ごろ、