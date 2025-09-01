自然の色彩にからだを浸す寺院の前で、ただ穏やかで遅い時間の流れに佇む――奈良県には大人になったからこそ、ぜひ訪れてほしい場所がいくつもある。修学旅行ぶりに法隆寺を訪ねて、その静かな魅力に触れてみるのはいかがだろうか。現存する世界最古の木造建築である法隆寺。南大門をくぐり西院伽藍を正面に認める風景は、1300年前の面影をそのままに残していると聞けば、左右の土壁のなだらかな隆起をじっと眺めて、その自然の色