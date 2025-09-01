松屋は、2025年9月2日10時から「シビ辛麻辣トンテキ定食」を発売する。〈麻辣×極厚肉の旨辛メニュー〉「シビ辛麻辣トンテキ定食」は、食べ応えのある200gの極厚トンテキに、2種の豆板醤と花椒を効かせた麻辣ソースをたっぷり絡めた。五香粉の香りが全体をまとめ、ピリッと痺れる辛さがクセになる味わいに仕上げている。さらに、付属のからしで味変も楽しめる。いずれも税込価格、みそ汁付き。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が