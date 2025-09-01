今年デビュー40周年を迎えた日本ソウル・ミュージックのレジェンド「バブルガム・ブラザーズ」が2日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】わずか１％ともいわれる病から復帰ど派手衣装で力強いポーズ ブラザーコーン（69）、ブラザートム（69）はともにまもなく古希を迎える。コーンは2023年、ステージ2の乳がんで