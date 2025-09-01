ジャスティン・ビーバーが、妻のヘイリー・ビーバーとの微笑ましい写真を次々と公開している。歌手のジャスティンとモデルのヘイリーの結婚生活については、ここ数ヶ月にわたり憶測が飛び交っていた。ジャスティンがマリファナを吸っていると思われる写真を投稿したことで、ファンの間では精神状態や薬物使用に関する懸念の声も上がっていた。 【写真】ほほえましい２人です しかし最近