9月3日、中国北京の天安門広場で開かれる中国抗日戦争勝利80周年「戦勝節」閲兵式(軍事パレード)で、中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が並んで立つ。冷戦時代、朝中ロ3カ国の首脳だった金日成(キム・イルソン)、毛沢東、ヨシフ・スターリンでさえ、並んで写真を撮ったことはない。米国「ジョージ・H・W・ブッシュ米中関係基金」シニアフェローのイ・ソン