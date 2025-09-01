【カブール共同】米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン東部で8月31日深夜（日本時間9月1日午前）、マグニチュード（M）6.0の地震があった。ロイター通信はナンガルハル州保健当局者の情報として、9人が死亡、25人が負傷したと報じた。震源は同州の州都ジャララバードの東方27キロ、震源の深さは8キロ。パキスタンとの国境に近く、同国でも揺れを観測した。アフガンでは2023年10月に西部ヘラート州でM6.3の地震が相