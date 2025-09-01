イスラエルは、イスラム組織ハマスの軍事部門カッサム旅団の報道官を殺害したと発表しました。【映像】ガザ地区の様子イスラエルのカッツ国防相は8月31日、ハマスの軍事部門カッサム旅団の報道官、アブ・ウバイダ氏を殺害したと発表しました。中東のメディアも、8月30日にガザ地区のアパートを標的としたイスラエル軍の攻撃があり、その後、カッサム旅団の幹部や家族らが死亡を確認したとしています。イスラエルのネタニヤ
