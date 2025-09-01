地元でさまざまな逸話を持つ石井章氏「私としましては、ここで議員の職を辞し、捜査に対して全面的に協力をさせて頂くべきと判断致しました」8月29日に報道機関向けにコメントを出し、議員辞職の意向を示したのは、日本維新会の石井章参院議員（68歳）だ。目下、秘書給与を国からだまし取った疑いで、東京地検特捜部が捜査をしている人物である。地方議員出身の石井氏は、いわゆる“叩き上げ”だ。30代前半から茨城県の藤代町議を4