ロシアのプーチン大統領は中国を訪問した初日、習近平国家主席と会談しました。ロシア大統領府が明らかにしました。【映像】中国を訪問中のプーチン氏ロシアのプーチン大統領は8月31日、上海協力機構の首脳会談に出席するため中国を訪れました。ウシャコフ大統領補佐官はこの日、プーチン氏が習近平主席とアラスカで行われた米ロ首脳会談について詳細な協議を行ったと記者団に述べました。一方、中国側は会談したとは発表し