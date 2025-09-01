外務省は、インドネシア各地で発生している国会議員の手当などへの反対を発端とする抗議デモに対し、注意を促すスポット情報を発出した。警察当局とデモ隊との激しい衝突が継続していることから、今後、抗議デモがさらに激化・長期化する可能性も排除できないとしているほか、デモに乗じた無秩序な不法行為も行われていることから、不要不急の外出は控え、国会・地方議会、警察等周辺に近づかないよう留意することを求めている。ま