スマホ使用時間制限の条例案が話題に2025年8月25日、愛知県豊明市は、市民のスマートフォン等の使用時間の目安を1日あたり2時間以内とする内容を盛り込んだ「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案を市議会に提出。条例案が議会の審議を経て可決した場合は、条例として10月1日から施行されることになるという。18歳未満には時間帯も提案されており、小学生以下なら21時、中学生以上は22時までとし、それ以降の時