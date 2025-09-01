第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３は９月６日、中山競馬場の芝１６００メートルで行われる。断然の中心となるのがエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）だ。今年１月に同舞台で行われたフェアリーＳでは３番手から楽々と抜け出し３馬身差の快勝。勝ちタイム１分３２秒８は従来のレースレコードを０秒９も更新する驚きの数字で、スピード能力の高さをまざまざと見せつけた。続く桜花