◆ボーイズリーグドリスポカップ争奪第１３回秋季北海道大会▽準決勝札幌北広島４−７札幌豊平（３１日・栗沢球場）２回戦４試合と準決勝２試合が行われた。札幌豊平ボーイズは札幌北広島ボーイズを７―４で下し、４年ぶりの決勝進出。３番・大野蒼介中堅手（２年）が２回に走者一掃の３点二塁打を放ち、打線を勢いづけた。旭川大雪ボーイズを５―２で下し初優勝に王手をかけた札幌ボーイズとの決勝は、６日に札幌円山球場