◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権最終日（３１日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）２３位で出た山下美夢有（花王）は７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１３アンダーの７位で大会を終えた。優勝した海外メジャーＡＩＧ全英女子オープン以来４週ぶりの実戦で、ツアー３試合連続となる今季８度目のトップ１０フィニッシュ。１３位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサル