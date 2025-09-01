この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、PIP@小笠原海洋センター公式(@mt_seaturtle)さんのかわいすぎる投稿です。ウミガメをはじめとする小笠原諸島の海洋生物の保全活動などを行っているという小笠原海洋センターでは、この時期たくさんの赤ちゃんガメを見ることができるそう。表情豊かなその様子に思わずキュンとしてしまう投稿です。 動物にも赤ちゃんにしかない愛らしさがある