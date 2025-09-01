各局が音楽番組を相次いで制作し、“令和の再ブーム”が続く中、異彩を放っているのが『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）だ。ネット上の反響などから「1人勝ち」とも言われるほど高い評価を受けているのはなぜか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】『CDTVライブ！ライブ！』に出演するスーツ姿のSnow Manのメンバー。他、FRUITS ZIPPERやCUTIE STREETのメンバーなども＊＊＊ 2