この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、八羽(@aoiwa_88)さんの投稿です。 くすっと笑えるミニチュア作品 今、Xでじわじわと人気を集めているのが、八羽さんが一年前に作ったという、あるミニチュア作品です。その投稿がこちら。 Ⓒaoiwa_88 Ⓒaoiwa_88 これは一年前に作った、小さい予約札 （オセロの角などを予約することができる） 「小さい予