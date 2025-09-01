８月３０日午後７時２０分頃、福島市荒井の国道１１５号を走行していた乗用車が、中央分離帯を乗り越えてきたクマ（体長約１・５メートル）とぶつかった。福島県警福島署によると、運転していた３０歳代男性にけがはなく、クマは直後に立ち去ったという。現場は、８月１日に男性がクマに襲われる被害があったあづま総合運動公園の約１キロ南東で、周辺には住宅が点在している。同署はパトカーを巡回させ、住民らに注意を呼びか