ホクホク食感と甘さが人気の「カボチャ」。冷凍カボチャも多く出回っているため、より手軽に調理できます。そこで今回は、焼いたり和えたりとシンプル調理にこだわったカボチャレシピをご紹介。カボチャ好きさんにはたまらないレシピがそろっていますよ。【やみつき！】カボチャのバター焼き甘みと塩味の相性が抜群の一品です。焼き色がつくまで両面をじっくり焼くと、風味豊かな味わいが楽しめます。薄切りカボチャを使うため、火