西部謙司が考察サッカースターのセオリー第64回ディーン・ハイセン日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回は、レアル・マドリードに移籍した20歳のセンターバック、ディーン・ハイセンを取り上げます。ビッグクラブで若いCBの台頭が目立つのには理由があります。【若いセンター