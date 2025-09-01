厳しい残暑が続きますが、食材は少しずつ秋めいてきました。サツマイモやカボチャは蒸すだけで美味。一緒にお肉も蒸せば十分なおかずに。夏は塩やバジルソースで十分でしたが、今回は少しリッチなレムラードソース（※）を合わせました。パセリはたっぷりがおすすめです。※レムラードソースとは、フランス料理で使われるマヨネーズベースのソースのことです。■蒸し鶏と野菜のレムラードソース調理時間 25分レシピ制作 保田美幸蒸