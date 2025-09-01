お笑いタレントのいとうあさこ（55）が8月30日午後6時30分から放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）の「上田と女が吠える夜インターナショナル」に出演。混雑を避けるために動いたことが裏目に出たことを振り返った。「世界の女性が大集合!あなたの国のことを教えてSP」と題して放送され、世界各国の女性が集結。その中で「日本に来て驚いた!人気店に並びたがる日本人」について話題