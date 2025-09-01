全国学生相撲個人体重別選手権大会が31日、東京・靖国神社相撲場で行われた。東西の予選を勝ち抜いた全8階級16人ずつの精鋭が、猛暑の中で熱戦を繰り広げた。75キロ未満級は、栩内陽向（専修大4年）が2連覇を達成した。決勝は昨年と同じ顔合わせとなり、清宮健史（日大3年）と対戦。2分を超える大熱戦の末、食い下がる相手の上体を起こして最後はもろ差しで寄り倒した。同階級の連覇は、2008年の阿部皓世（拓大）以来17年ぶり