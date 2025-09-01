あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……獅子座今の自分はこれでいいんだ、という自信が、理屈抜きに湧いてくる日。その自信があるからこそ、キラキラと輝いて周りからも注目されます。自由に動くほど、人と関わるほど、最高の日だと実感できるはず。褒め言葉をかけてもらったときも、素直に喜んで。★第2位……牡