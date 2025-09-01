元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が２８日付で自身のインスタグラムを更新。畳でくつろぐオフショットを公開した。「オフショット畳落ち着く＃淡淡」と投稿。グレーで統一されたタンクトップ、ショートパンツにカーディガンを合わせたコーディネートを披露。畳の上で寝そべる様子など複数枚公開した。この投稿に「畳に陰影、素敵です」「気だるいオフショット可愛すぎる！」「情緒ありますね」「ドキッとしました」「凄く