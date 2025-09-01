俳優の鈴木亮平が２９日付で自身のインスタグラムを更新。航空自衛隊の輸送機の操縦席に座る姿を公開した。「航空自衛隊の皆さんのご厚意で、なんとＣ２輸送機の操縦席に座らせていただきました。『できる顔』してますが、もちろん喜多見は操縦できません。できない……はず。ＷｉｋｉｐｅｄｉａによるとＣ２の愛称はブルーホエール（シロナガスクジラ）だそうです。シロナガス大好き。＃ｔｏｋｙｏｍｅｒ」と投稿。キメ顔で操